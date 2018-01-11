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Прокуратура нашла нарушения в пензенском минсельхозе

10 января в 16:33 488 просмотров
, что в региональном минсельхозе нарушали порядок предоставления мер государственной поддержки.

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Прокуратура Пензенской области обнаружила, что в региональном минсельхозе нарушали порядок предоставления мер государственной поддержки.

По сведениям областной прокуратуры, министерство предоставляло субсидии получателям, о которых имелись противоречивые сведения. Также не должным образом контролировалась обоснованность и цели их получения.

Кроме того, не в полной мере обеспечивалась надлежащая аудио- и видеозапись проведения конкурсного отбора заявленных бизнес-проектов, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

В результате министру сельского хозяйства региона Андрею Бурлакову внесено представление, по его рассмотрению приняты меры к устранению нарушений. Также к дисциплинарной ответственности привлекли ведущего специалиста-эксперта управления экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса.


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