В Пензе для решения проблемы дольщиков застройщикам выделят участки

«Все что можно, мы делаем. Мы встретились практически с каждой инициативной группой, причем с некоторыми — уже не один раз. Встречи возглавлял лично губернатор. Мы формируем несколько земельных участков, которыми заинтересуется застройщик, чтобы они были привлекательными. Это и большие участки в местах вновь строящихся кварталов, это и район ГПЗ, где мы предлагаем порядка 10 гектаров, это и участки из-под сноса аварийных расселенных домов. Они есть практически во всех точках города. Сколько их потребуется, чтобы решить проблему дольщиков, столько мы и поставим на учет, оценим и предложим для решения проблемы», — рассказал Виктор Кувайцев.

На вопрос шеф-редактора «Эха Пензы» Семена Вахштайна о том, потеряет ли городской бюджет от этого деньги, мэр ответил, что спроса на участки в настоящее время нет.

«Чтобы решить проблему дольщиков, мы обязаны предоставить участки по стоимости 1,5% от кадастровой для того, чтобы застройщик достроил проблемные дома. Мы не видим своих больших потерь, люди должны понимать, что они находятся в поле зрения, мы о них беспокоимся и сделаем все, чтобы они получили свои квадратные метры», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Напомним, в Пензе — семь «проблемных» домов застройщиков «Пензастрой», «ДекорТрейд» и «СеверТраст». Для того, чтобы как можно быстрее решить вопрос с завершением строительства, дольщикам предложили создать жилищно-строительные кооперативы.