В Пензе проходит сбор подписей в поддержку кандидатов в президенты

В Пензе собирают подписи в поддержку Владимира Путина, который в качестве самовыдвиженца намерен участвовать в выборах главы государства в марте.

«Владимир Владимирович Путин выдвигается как независимый кандидат. По закону, как самовыдвиженец он должен собрать необходимое количество подписей. Во всех регионах подписи собирают волонтеры, и мы — в том числе «, — отметила Татьяна Вычугжанина.

Отдать подпись за кандидатуру могут только совершеннолетние.

«Все устраивает, и не хотелось бы что-то менять», — объяснила свою позицию жительница Кузнецка Евгения, оставившая подпись.

Подписи собирают в общественных местах и торговых центрах Пензы. Владимиру Путину для участия в выборах нужно набрать 300000 подписей россиян.

Претендент от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин открыл избирательный счет еще перед Новым годом и начал собирать подписи. Михаил Козлов от партии «Социальная защита» также осуществляет сбор подписей.