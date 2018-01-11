В Пензе в день похорон В. Сатина изменится схема движения

На время прощания с Вячеславом Сатиным в Пензе на 11 января временно изменится схема движения.

Схема предусматривает временное ограничение стоянки транспорта, сообщает пресс-служба горадминистрации.

С 08.00 до 14.30 на участках дорог:

— от улицы ИТР до улицы Гагарина (по нечетной стороне);

— по улице Ленина — от дома № 12 до дома № 10;

— по улице Чкалова от улицы Калинина до улицы Гоголя (по четной и нечетной сторонам).

С 08.00 до 15.30 на участке дороги от центрального входа в МУП «Спецбюро» № 187 по улице Карпинского до ворот Ново-Западного кладбища (нечетная сторона);

С 07.00 до 18.00 на участке дороги по улице Маршала Жукова — от улицы М. Горького до улицы Пушкина (по четной стороне).

Кроме того, временное ограничение движения транспорта на участке автомобильной дороги по ул. Чкалова — от улицы Калинина до улицы Гоголя с 13.00 до 14.30.