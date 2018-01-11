Пензенцы готовы вкладывать средства в благоустройство города

По словам Виктора Кувайцева, менталитет у пензенцев меняется, люди хотят жить лучше.

«Об этом свидетельствует их желание участвовать в программах и по благоустройству дворовых территорий, и по ремонту дорог. Практически каждый день мы рассматриваем обращения граждан, связанные с улучшением качества жизни и комфорта», — сказал он.

Мэр отметил, что пользуются популярностью программы, в которых является обязательным участие самих жителей.

«Так, программа по формированию комфортной городской среды тоже предусматривает участие граждан. Я придаю ей особое значение, потому что она емкая, никогда еще не направлялось такое количество средств на благоустройство дворов.

Также у нас есть программа, которая уже три года реализуется на условиях софинансирования, 70% - бюджетные средства, 30% - деньги жителей. Мы в этом видим перспективу. Люди вправе сами определять подрядную организацию, они имеют возможность собрать бюджет. Мы участвуем в поддержке их инициативы. За три года мы привлекли на благоустройство уже порядка 20 миллионов средств. С каждым годом становится все больше желающих участвовать», — рассказал Виктор Кувайцев.