Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе проходит сбор подписей в поддержку кандидатов в президенты
Виктор Кувайцев ответил на вопросы слушателей радио «Эхо Пензы»
Отделение «Газпром межрегионгаз Пенза» переехало на ул. Дзержинского
Пензенцы могут получить выплаты за счет маткапитала
В Пензе для решения проблемы дольщиков застройщикам выделят участки
В Пензе в день похорон В. Сатина изменится схема движения транспорта
В Пензе в праздники заболеваемость ОРВИ была ниже эпидпорога
Прокуратура нашла нарушения в пензенском минсельхозе
Пензенская область — в лидерах по оформлению электронных ветдокументов
Маршрутчикам Пензы разрешили высаживать пассажиров вне остановок

Пензенцы готовы вкладывать средства в благоустройство города

10 января в 17:51 388 просмотров
«Эхо Пензы» о программах, которые пользуются популярностью у жителей областного центра.

" data-title="Пензенцы готовы вкладывать средства в благоустройство города — Пенза-пресс, рунет за день">

Глава администрации города Виктор Кувайцев рассказал слушателям радиостанции «Эхо Пензы» о программах, которые пользуются популярностью у жителей областного центра.

По словам Виктора Кувайцева, менталитет у пензенцев меняется, люди хотят жить лучше.

«Об этом свидетельствует их желание участвовать в программах и по благоустройству дворовых территорий, и по ремонту дорог. Практически каждый день мы рассматриваем обращения граждан, связанные с улучшением качества жизни и комфорта», — сказал он.

Мэр отметил, что пользуются популярностью программы, в которых является обязательным участие самих жителей.

«Так, программа по формированию комфортной городской среды тоже предусматривает участие граждан. Я придаю ей особое значение, потому что она емкая, никогда еще не направлялось такое количество средств на благоустройство дворов.

Также у нас есть программа, которая уже три года реализуется на условиях софинансирования, 70% - бюджетные средства, 30% - деньги жителей. Мы в этом видим перспективу. Люди вправе сами определять подрядную организацию, они имеют возможность собрать бюджет. Мы участвуем в поддержке их инициативы. За три года мы привлекли на благоустройство уже порядка 20 миллионов средств. С каждым годом становится все больше желающих участвовать», — рассказал Виктор Кувайцев.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60