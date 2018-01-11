Пензенцы могут получить выплаты за счет маткапитала

В Пензенской области отделения пенсионного фонда принимают заявления от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.

Как сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ, выплаты полагаются только нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родился или был усыновлен, начиная с 1 января 2018 года. Одновременно мать сможет подать заявления на получение сертификата, установление выплаты и на получение СНИЛС ребенку.

«Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов за последние 12 месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату», — добавили в ведомстве.

В Пензенской области 1,5-кратный минимум — 14 тысяч 657 рублей. Максимальный ежемесячный доход на семью из трех человек — 43 тысячи 970 рублей, из четырех человек — 58 тысяч 626 рублей.

Если семья обращается в 2018 году, прожиточный минимум для детей составит 9 470 рублей.

При подсчете общего дохода семьи учитываются все виды доходов, кроме единовременной материальной помощи в связи чрезвычайными происшествиями, доходов от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества. Суммы выплат должны быть подтверждены документами за исключением выплат, полученных от ПФР.

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на ее назначение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости можно приостановить.