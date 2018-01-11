Вам будет интересно
Наши новости
В Саратове планируют организовать музей сурка
Скончался известный актер Михаил Державин
РЕН ТВ показал лучший результат за последние 9 лет
В России стали чаще выявлять небезопасные зарубежные продукты
Саратовцы проедут на велосипедах 450 км по замерзшей Волге
Вологда — один из самых популярных городов у туристов на Рождество
Россияне смогут посещать 110 стран мира без визы
В России уменьшится количество женщин, способных рожать
В Россию запретили ввоз птицы и яиц из Швеции
В России запретили выбрасывать окурки из автомобилей

Выделили средства на восстановление усадьбы Спасское-Куркино

10 января в 17:57 234 просмотра
, 2 млн рублей, получены за счет президентского гранта, сообщает 35media.ru со ссылкой на ТАСС и арендатора усадьбы Николая Сайкина.

" data-title="Выделили средства на восстановление усадьбы Спасское-Куркино — Пенза-пресс, рунет за день">

В этом году реконструируют вологодскую усадьбу Спасское-Куркино. Средства, 2 млн рублей, получены за счет президентского гранта, сообщает 35media.ru со ссылкой на ТАСС и арендатора усадьбы Николая Сайкина.

К работам должны преступить уже в феврале. Планируется обустройство дорожек, установка скамеек, очистка прудов и так далее.

Арендатор планирует заявиться еще на один грант, чтобы модернизировать систему отопления. Ранее за счет федеральных средств удалось отремонтировать плотины, кровлю дома, восстановить церковь.

Фотография: скриншот http://www.35media.ru/news/2018/01/07/usadbu-spasskoe-kurkino-pod-vologdoj-zhdet-rekonstrukciya

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60