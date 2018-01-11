Выделили средства на восстановление усадьбы Спасское-Куркино

В этом году реконструируют вологодскую усадьбу Спасское-Куркино. Средства, 2 млн рублей, получены за счет президентского гранта, сообщает 35media.ru со ссылкой на ТАСС и арендатора усадьбы Николая Сайкина.

К работам должны преступить уже в феврале. Планируется обустройство дорожек, установка скамеек, очистка прудов и так далее.

Арендатор планирует заявиться еще на один грант, чтобы модернизировать систему отопления. Ранее за счет федеральных средств удалось отремонтировать плотины, кровлю дома, восстановить церковь.