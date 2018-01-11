В пензенском ОМОНе открыли кинологическое подразделение (видео)

Собака порой не просто друг человека, но и незаменимый напарник. В управлении Росгвардии появилось кинологическое подразделение.

Игра для юной овчарки Панды — лучшая награда. Кусочек колбасы она с радостью променяет на любимый мячик. Однако, как только необходимо выполнить служебное задание, все внимание переключается на хозяина. Чтобы из обычного пса получился верный боевой товарищ, необходима профессиональная дрессировка и специальный курс подготовки, сложность которого зависит от породы собаки.

«Данная порода выбрана неслучайно, она отличается своей универсальностью и стрессоустойчивостью», — рассказал младший инспектор-кинолог, инженер технического отделения ОМОН управления Росгвардии Пензенской области Андрей.

В управление Росгвардии Панда попала еще щенком из специализированного питомника. Сейчас ей год, они успели подружиться. Благодаря этому результаты тренировок не заставили себя ждать. 31 декабря ее впервые взяли на выполнение задания. Панда справилась с ним успешно. Бойцы уверены, что с открытием кинологического подразделения работа станет намного эффективнее.

«В подразделении ОМОН создана кинологическая служба, в которой мы занимаемся подготовкой и организацией занятий, и обеспечиваем безопасность Пензенской области», — сказал начальник кинологической службы регионального управления Росгвардии Роман Димаков.

Овчарка будет специализироваться на обнаружении взрывоопасных предметов, оружия и боеприпасов. На нее возлагаются большие надежды. В ближайшее время в управлении появятся еще несколько четвероногих бойцов, сообщает телеканал «Экспресс».