Виктор Кувайцев ответил на вопросы слушателей радио «Эхо Пензы» (видео)

Городские проблемы и пути их решения 10 января в прямом эфире «Эха Пензы» обсудил ведущий Семен Вахштайн с главой администрации Пензы Виктором Кувайцевым.

От новогодних поздравлений перешли к деловым темам. Например, наполняемость городского бюджета налоговыми и неналоговыми доходами. С одной стороны, немалую их часть всегда составлял оборот муниципальной земли. С другой, в последнее время спрос на нее невысок. Пока невостребованные городские гектары собираются предложить строительным компаниям, которые возьмутся достроить дома обманутых дольщиков.

«Сейчас формируем несколько земельных участков, которыми может заинтересоваться потенциальный застройщик», — сказал Виктор Кувайцев.

Комментируя непопулярные решения городских властей об отмене некоторых маршрутов общественного транспорта, мэр сообщил, что в отдаленных районах города делать это недопустимо. Транспортные потоки можно перераспределять лишь в оживленных местах.

«В местах с переизбытком транспорта и маршрутов, например, в центре города и густонаселенных районах, таких как Арбеково и Западная поляна, можно так поступить, то есть отменить или пересмотреть маршрут», — прокомментировал он.

Один из слушателей предложил Виктору Кувайцеву перенять положительный опыт Заречного, где над пешеходными переходами установили дополнительные источники освещения. Но предложение немного запоздало — задачу делать пешеходов более заметными, когда они переходят дорогу, в Пензе обозначили еще в конце 2017 года.

«Не только на реконструируемых, но и на уже существующих объектах, чтобы пешеходные переходы были подсвечены согласно требуемым нормам», — сказал мэр.

Обычный получасовой эфир продлили на 30 минут. За это время удалось принять более десятка звонков от радиослушателей. Многие касались конкретных проблем, по которым Виктор Кувайцев обещал разобраться и направить письменный ответ, сообщает телеканал «Экспресс».