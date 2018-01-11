Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе проходит сбор подписей в поддержку кандидатов в президенты
Виктор Кувайцев ответил на вопросы слушателей радио «Эхо Пензы»
Пензенцы могут получить выплаты за счет маткапитала
Пензенцы готовы вкладывать средства в благоустройство города
В Пензе для решения проблемы дольщиков застройщикам выделят участки
В Пензе в день похорон В. Сатина изменится схема движения транспорта
В Пензе в праздники заболеваемость ОРВИ была ниже эпидпорога
Прокуратура нашла нарушения в пензенском минсельхозе
Пензенская область — в лидерах по оформлению электронных ветдокументов
Маршрутчикам Пензы разрешили высаживать пассажиров вне остановок

Отделение «Газпром межрегионгаз Пенза» переехало на ул. Дзержинского (видео)

10 января в 19:47 316 просмотров
 «Газпром межрегионгаз Пенза» переехало с улицы Максима Горького на улицу Дзержинского. Теперь офис располагается в более просторном, комфортном и современном помещении.

" data-title="Отделение «Газпром межрегионгаз Пенза» переехало на ул. Дзержинского — Пенза-пресс, рунет за день">

В новом году — на новом месте. Пензенское отделение по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» переехало с улицы Максима Горького на улицу Дзержинского. Теперь офис располагается в более просторном, комфортном и современном помещении.

Самые комфортные условия обслуживания, современное оборудование, просторные и функциональные залы — все это в новом отделении по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Пенза». Теперь жителей города ждут по новому адресу. Яркое бело-синее трехэтажное здание, которое отвечает всем пожарным, санитарным и энергосберегающим требованиям, находится на улице Дзержинского, 42. Компания уделяет большое внимание качеству оказания услуг и заботится о каждом клиенте. Так, при реконструкции здания были учтены потребности маломобильных групп населения. А на первом и втором этажах отделения размещены операционные залы, где будет удобно каждому посетителю.

«Пензенским отделением обслуживается более 300 тысяч абонентов: это жители Пензы, Заречного, Пензенского, Бессоновского, Мокшанского и Шемышейского районов. Современные технологии обслуживания в новых операционных залах позволяют создать более комфортные условия для посетителей, повысить уровень и скорость обслуживания, сэкономив личное время абонентов», — рассказала начальник территориального участка абонентской службы пензенского отделения по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» Светлана Важенкова.

Оплатить счета за газ, решить вопросы с начислениями, оформить необходимые документы на поставку газа или установку приборов учета — теперь сделать все это посетители смогут еще быстрее. Благодаря терминалам электронной очереди время ожидания клиентов существенно сокращается.

Деятельность сотрудников осуществляется на базе современного программного обеспечения, которое позволяет в короткие сроки производить как расчетные операции, так и разъяснительную работу по вопросам газоснабжения. Отделение открыто для клиентов с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, по адресу: улица Дзержинского, 42, сообщает телеканал «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60