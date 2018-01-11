Отделение «Газпром межрегионгаз Пенза» переехало на ул. Дзержинского (видео)

В новом году — на новом месте. Пензенское отделение по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» переехало с улицы Максима Горького на улицу Дзержинского. Теперь офис располагается в более просторном, комфортном и современном помещении.

Самые комфортные условия обслуживания, современное оборудование, просторные и функциональные залы — все это в новом отделении по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Пенза». Теперь жителей города ждут по новому адресу. Яркое бело-синее трехэтажное здание, которое отвечает всем пожарным, санитарным и энергосберегающим требованиям, находится на улице Дзержинского, 42. Компания уделяет большое внимание качеству оказания услуг и заботится о каждом клиенте. Так, при реконструкции здания были учтены потребности маломобильных групп населения. А на первом и втором этажах отделения размещены операционные залы, где будет удобно каждому посетителю.

«Пензенским отделением обслуживается более 300 тысяч абонентов: это жители Пензы, Заречного, Пензенского, Бессоновского, Мокшанского и Шемышейского районов. Современные технологии обслуживания в новых операционных залах позволяют создать более комфортные условия для посетителей, повысить уровень и скорость обслуживания, сэкономив личное время абонентов», — рассказала начальник территориального участка абонентской службы пензенского отделения по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» Светлана Важенкова.

Оплатить счета за газ, решить вопросы с начислениями, оформить необходимые документы на поставку газа или установку приборов учета — теперь сделать все это посетители смогут еще быстрее. Благодаря терминалам электронной очереди время ожидания клиентов существенно сокращается.

Деятельность сотрудников осуществляется на базе современного программного обеспечения, которое позволяет в короткие сроки производить как расчетные операции, так и разъяснительную работу по вопросам газоснабжения. Отделение открыто для клиентов с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, по адресу: улица Дзержинского, 42, сообщает телеканал «Экспресс».