Вам будет интересно
Наши новости
Число противников абортов среди россиян выросло в три раза за 20 лет
Выделили средства на восстановление усадьбы Спасское-Куркино
В Саратове планируют организовать музей сурка
Скончался известный актер Михаил Державин
РЕН ТВ показал лучший результат за последние 9 лет
В России стали чаще выявлять небезопасные зарубежные продукты
Саратовцы проедут на велосипедах 450 км по замерзшей Волге
Вологда — один из самых популярных городов у туристов на Рождество
Россияне смогут посещать 110 стран мира без визы
В России уменьшится количество женщин, способных рожать

В России штрафы за незаконную добычу драгметаллов хотят увеличить в 5 раз

11 января в 08:13 346 просмотров
, использования и хранения драгметаллов и камней.

" data-title="В России штрафы за незаконную добычу драгметаллов хотят увеличить в 5 раз — Пенза-пресс, рунет за день">

В России в 2018 году могут увеличить штраф за нарушение правил добычи, использования и хранения драгметаллов и камней.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на Минфин РФ, максимальные штрафы хотят увеличить в пять раз — до 250 тысяч рублей.

По мнению ведомства, сегодняшний размер штрафа недостаточен для того, чтобы недобросовестные участники рынка не совершали правонарушения. Доля теневого сектора на ювелирном рынке составляет около 58%. В настоящее время штраф для юрлиц и индивидуальных предпринимателей составляет 50 тыс. рублей, для должностных лиц — 15 тыс. рублей.

Документ с внесенными поправками будет передан на рассмотрение правительства после прохождения оценки регулирующего воздействия. В министерстве считают, что нынешние штрафы несоразмерны совершаемым правонарушениям.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60