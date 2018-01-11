В России штрафы за незаконную добычу драгметаллов хотят увеличить в 5 раз

В России в 2018 году могут увеличить штраф за нарушение правил добычи, использования и хранения драгметаллов и камней.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на Минфин РФ, максимальные штрафы хотят увеличить в пять раз — до 250 тысяч рублей.

По мнению ведомства, сегодняшний размер штрафа недостаточен для того, чтобы недобросовестные участники рынка не совершали правонарушения. Доля теневого сектора на ювелирном рынке составляет около 58%. В настоящее время штраф для юрлиц и индивидуальных предпринимателей составляет 50 тыс. рублей, для должностных лиц — 15 тыс. рублей.

Документ с внесенными поправками будет передан на рассмотрение правительства после прохождения оценки регулирующего воздействия. В министерстве считают, что нынешние штрафы несоразмерны совершаемым правонарушениям.