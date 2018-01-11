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В Пензе изъяли 245 литров контрафактного алкоголя

11 января в 08:42 398 просмотров

В Пензе подвели итоги месячника по борьбе с незаконным оборотом алкогольной продукции.

Как сообщает мэрия, в 2017 году проверили 1145 предприятий, нарушения выявляли в 9,8% случаев. В период месячника (рейды проводились с 6 декабря по 6 января) проведен мониторинг 57 предприятий торговли и общепита, удалось выявить 16 нарушений.

Основные нарушения были связаны с отсутствием лицензии на продажу алкоголя и продажей контрафакта без акцизной марки. По данным регионального УМВД, по состоянию на 2 января в районные администрации города поступило 77 сообщений о торговле спиртосодержащими, в том числе — парфюмерными жидкостями. В результате было изъято 245,7 литров продукции.


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