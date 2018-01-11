Число противников абортов среди россиян выросло в три раза за 20 лет

В России число противников абортов за два десятилетия увеличилось с 12 до 35%.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра». Как отметила социолог центра Карина Пипия, каждая третья женщина в стране считает предосудительным искусственное прерывание беременности из-за финансового неблагополучия.

37% женщин и 31% мужчин, по данным опроса, считают аборт недопустимым, даже если семья имеет очень низкий доход и не может обеспечивать еще одного ребенка.

«Что касается мнения относительно абортов из-за финансового неблагополучия, то разницы в позиции молодых (до 30 лет) и более взрослых женщин нет. Прослеживается только общий тренд на рост консервативных оценок: если раньше каждая пятая считала такой аборт предосудительным, то теперь — каждая третья», — рассказала Карина Пипия.