Пензенские педагоги изучат программирование для системы Android

В селе Засечное Пензенской области стартовал трехдневный обучающий семинар для учителей «Особенности преподавания Java в школе», сообщает пресс-центр регионального правительства.

Стажировочная площадка проекта «Компьютерные науки» — школа имени М. Ю. Лермонтова .

На семинаре 13 педагогов изучат особенности преподавания Java, а также аспекты использование языка при сдаче ОГЭ, ЕГЭ и участия во всероссийской олимпиаде школьников по информатике. Помимо этого, учителя изучат программирование для операционной системы Android.