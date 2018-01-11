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Пензенские педагоги изучат программирование для системы Android

11 января в 09:18 964 просмотра
«Компьютерные науки».

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Пензенские педагоги участвуют в обучающем проекте «Компьютерные науки».

В селе Засечное Пензенской области стартовал трехдневный обучающий семинар для учителей «Особенности преподавания Java в школе», сообщает пресс-центр регионального правительства.

Стажировочная площадка проекта «Компьютерные науки» — школа имени М. Ю. Лермонтова.

На семинаре 13 педагогов изучат особенности преподавания Java, а также аспекты использование языка при сдаче ОГЭ, ЕГЭ и участия во всероссийской олимпиаде школьников по информатике. Помимо этого, учителя изучат программирование для операционной системы Android.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/61354/

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