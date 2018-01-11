«МегаФон» запускает услугу «Родительский контроль» (16+), мамы и папы смогут смотреть на карте, где находится их ребенок, управлять настройками его телефона и ограничивать доступ к сайтам.

Мобильный интерфейс «Родительского контроля» позволяет следить за балансом телефона ребенка и пополнять его при необходимости, посмотреть на карте, где он находится и блокировать доступ к неподходящим для детей сайтам.

Для использования услуги необходимо авторизоваться на сайте «Родительского контроля» и создать профиль ребенка, используя при этом подсказки. На его номер придет SMS для получения согласия на управление. После подтверждения профиль станет активным.

Стоимость услуги за первый профиль ребенка составляет 5 рублей в день, а за каждый дополнительный ежедневно прибавляется по 1 рублю. Максимально можно добавить пять номеров.

В базовой версии пользователям доступно ограничение доступа к опасным сайтам и отслеживание местонахождения ребенка. Получить еще больше информации можно с помощью бесплатного Android-приложения, которое устанавливается на детский смартфон.

После этого родители смогут:

• следить за зарядом батареи и балансом;

• удаленно управлять звуком и интернетом на устройстве;

• получать более точные геоданные.

«Родительский контроль» — это еще одна услуга для семьи в системе сервисов «МегаФон». Каждая услуга для семьи строится на безопасности абонента и его близких, предлагая современные технологические средства: система «Умный дом», «Радар», «МегаФон.Здоровье», — рассказал Артем Вильман, директор по новым услугам «МегаФона».

Подробнее о «Родительском контроле» — здесь.