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Пензенские застройщики готовы достроить дома обманутых дольщиков

11 января в 10:28 628 просмотров
, на котором обсудили дальнейшую работу по проблеме обманутых дольщиков.

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В Пензе под председательством губернатора Ивана Белозерцева прошло заседание рабочей группы, на котором обсудили дальнейшую работу по проблеме обманутых дольщиков.

Одна из главных задач — передача объектов новым застройщикам. По поручению губернатора, специалисты этих фирм проводят экспертизу домов.

«Мы договорились, что на каждый дом зайдут компании-застройщики, потому что им легче разобраться в ситуации с профессиональной точки зрения, легче понять необходимый остаток средств на завершение строительства. Это открытая тема, потому что за ней — решение проблемы людей, попавших в сложную ситуацию. Нам нужно постоянно работать, искать исключительно законный механизм реализации этого чисто социального проекта. Решения должны приниматься быстро», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Глава региона напомнил, что в бюджете Пензенской области заложены средства на создание инженерной инфраструктуры к земельным участкам застройщиков, которые будут вводить дома в эксплуатацию, а также дал ряд распоряжений членам рабочей группы.

Представители компаний, принявших участие в заседании, сообщили о готовности начать работы на объектах по истечении определенного законом временного промежутка, сообщает пресс-центр регионального правительства.


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