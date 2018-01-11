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В Пензе прошел первый турнир по игре в Го

11 января в 11:34 284 просмотра

В Пензе прошли соревнования по игре в Го для детей и взрослых на базе прихода храма во имя Петра и Февронии Муромских.

Турнир объединил любителей древней игры из Пензы и Канаевки. Все дети получили рождественские сладости, призерам досталась православная духовная литература.

Такие состязания будут проводиться регулярно, так как количество желающих играть в Го растет, сообщает пресс-служба пензенской епархии.

Го — это логическая настольная игра, которая возникла в Древнем Китае. По числу игроков это одна из самых распространенных настольных игр в мире. Она входит в число пяти базовых дисциплин всемирных интеллектуальных игр.

Ранее в Пензенской области подобные чемпионаты не проводились.

Фотография: http://xn----7sbbracknn1actjpi5e2ih.xn--p1ai/2018/01/10/%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5-%D0%B3%D0%BE/

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