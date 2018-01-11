В Пензе прошел первый турнир по игре в Го

Турнир объединил любителей древней игры из Пензы и Канаевки. Все дети получили рождественские сладости, призерам досталась православная духовная литература.
Такие состязания будут проводиться регулярно, так как количество желающих играть в Го растет, сообщает пресс-служба пензенской епархии.
Го — это логическая настольная игра, которая возникла в Древнем Китае. По числу игроков это одна из самых распространенных настольных игр в мире. Она входит в число пяти базовых дисциплин всемирных интеллектуальных игр.
Ранее в Пензенской области подобные чемпионаты не проводились.