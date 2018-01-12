«Пенза-Пресс» проанализировало данные мэрии Пензы о коррупции

Все больше пензенцев считают причиной коррупции особенности менталитета и низкий уровень культуры. Таковы данные опроса, который провела горадминистрация в 2017 году. Журналисты ИА «Пенза-Пресс» сравнили полученные результаты и сравнили их с мнением горожан в 2016 году.

В 2017 году в опросе приняли участие 458 человек, это гораздо меньше, чем в 2016-м (1448 человек), традиционно, большинство из них — женщины (69%). Однако за два года значительно изменился возраст опрашиваемых: если в 2016 году многим было по 30−49 лет (46,3%), то в 2017-м перевес оказался на стороне молодежи (56,1%).

Согласно данным опроса (доступны на сайте горадминистрации), в 2017 году с коррупцией не сталкивались 52,5% респондентов, но в 2016-м таких было больше — 77%. При этом и тогда, и сейчас около 30% горожан не считают, что коррупция существенно влияет на их жизнь. Кстати, во взяточничестве не видят угрозы все россияне. В опросе «Левада-центра» о его вреде сказали лишь 3% граждан.

Основной причиной коррупции являются низкие зарплаты бюджетников, уверены 27,3% опрошенных жителей Пензы. Также среди факторов горожане назвали недостаточно строгий контроль за чиновниками и неадекватность наказания. Интересно, что выросло число тех, кто в числе причин называет особенности менталитета (в 2016 году — 6,9%, в 2017 году — 10,2%) и низкий уровень культуры населения (с 5,5% до 12,6%).

57,5% опрошенных считают, что уровень коррупции находится в Пензе на среднем уровне, однако треть пензенцев отметила, что он вырос. Такие результаты говорят о слабости действий органов по борьбе с коррупцией и об острой необходимости усиления интенсивности работы в этом направлении, считают исследователи.

В 2016 году результаты были иными.

Настроение пензенцев совпадает с мнением большинства россиян. По данным Фонда «Общественное мнение», в 2018 году около 49% респондентов ждут, что уровень коррупции будет расти. С оптимизмом смотрят в будущее только 25% россиян. В то же время 26% опрошенных уверены, что ситуация никак не изменится, а размер взяток останется прежним, сообщается на сайте rsute.ru.

Одним из важных направлений антикоррупционной работы, отмечают эксперты, является информирование граждан о предпринимаемых действиях в этой сфере. И если в 2016 году наиболее известной пензенцам мерой было увольнение коррупционера (31,3%), то в 2017 году ею стало принятие нормативно-правовых актов (23,2%).

При этом 55,3% опрошенных считают, что предпринимаемые усилия незаметны, а самым эффективным инструментом является обращение в правоохранительные органы (47,5%).

Ключевым, по мнению организаторов, был вопрос о самых коррумпированных структурах города. Если в 2016 году 29% опрошенных считали, что это сфера ЖКХ, то теперь вперед «вырвалось» здравоохранение. (26,2%). На втором месте, традиционно, — образование (27,1% в 2016 году, 23,6% - в 2016-м).

«Полученные показатели являются в большой степени объективными, так как отражают мнение потенциальных субъектов коррупции», — отмечается в результатах исследования.

В целом, результаты исследований и 2016, и 2017 годов говорят о том, что в сфере борьбы с коррупцией предстоит еще много работы, в том числе — в плане формирования у людей системного представления о ней. А пока россияне считают, что в будущем нас ожидают новые «громкие коррупционные скандалы и отставки министров». В этом уверены почти две трети граждан, сообщает «Левада-центр».