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В Пензенской области мужчину будут судить за покушение на убийство

11 января в 12:04 290 просмотров

В Пензенской области завершили расследование дела о покушении на убийство.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, 16 октября пьяный мужчина отправился к своей знакомой, с которой у него ранее была ссора. Он зашел к ней в дом и нанес несколько ударов ножом. Злоумышленник схватил ее, повалил на пол и ударил еще несколько раз. Затем он влил неизвестную жидкость ей в рот и открыл все конфорки плиты, чтобы пустить газ.

Женщина сообщила знакомой о случившемся, та позвонила соседке, которая вызвала «скорую». Пострадавшую доставили в больницу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


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