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Пензенские школьники смогут купить билет на поезд со скидкой 50%

11 января в 13:14 200 просмотров

Во время весенних каникул юные пензенцы смогут путешествовать на поездах дальнего следования со скидкой 50%.

Скидка распространяется на билеты в купейные вагоны поездов АО «ФПК» для детей от 10 до 17 лет, которые отправятся в поездку с 23 марта по 1 апреля.

Продажа билетов уже открыта. Основанием для предоставления скидки является документ, удостоверяющий личность, — паспорт или свидетельство о рождении — который необходимо предъявить и при посадке на поезд, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Скидка не действует в совокупности с другими акциями (льготами и специальными тарифами), а также при оформлении проездных билетов на скорый фирменный поезд № 146/145 «Москва — Назрань»


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