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Пензенцев приглашают отметить старый Новый год по-спортивному

11 января в 13:55 536 просмотров
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В Пензе на площади Ленина 13 и 14 января состоятся спортивно-массовые мероприятия (0+).

Они пройдут в рамках декады спорта и здоровья, сообщает пресс-служба горадминистрации.

13 января в 15.00 все желающие смогут пройти электронный лабиринт, а малышей ждут веселые старты и подвижные игры.

14 января в 15.00 для пензенцев организуют соревнования по перетягиванию каната, армрестлингу, гиревому спорту и дартсу. Кроме того, на ледовом катке состоится мастер-класс по катанию на коньках.

Наиболее активных участников наградят сертификатами на бесплатное посещение популярных спортивных объектов города.


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