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РЕН ТВ соберет звезд на старый Новый год

11 января в 14:24 384 просмотра
«староновогоднюю» ночь вместе с титанами российской музыки. Зрителей телеканала ждет трехчасовой микс из лучших выступлений программы «Соль» (16+) — в специальном караоке-формате.

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РЕН ТВ предлагает провести «староновогоднюю» ночь вместе с титанами российской музыки. Зрителей телеканала ждет трехчасовой микс из лучших выступлений программы «Соль» (16+) — в специальном караоке-формате.

В ночь с субботы на воскресенье РЕН ТВ покажет праздничный выпуск программы «Соль», который будет состоять исключительно из хитов. Благодаря субтитрам, подпевать любимым исполнителям сможет каждый.

В программу войдут как легенды российского рока (Кипелов, «Чайф», Чичерина, «Любэ»), так и звезды нового поколения, например, группа 25/17. Вадим и Глеб Самойловы исполнят классику «Агаты Кристи», Андрей Князев вспомнит наследие «Короля и Шута», а Вячеслав Бутусов вместе с «Ю-Питером» споет лучшие хиты «Наутилуса».

Однако РЕН ТВ не станет ограничиваться роком. Свой вклад в праздничный выпуск внесут Баста, Олег Митяев, Федор Чистяков, группа «Город 312» и другие популярные исполнители. В том числе и Юрий Лоза, чье выступление в программе «Соль» весной 2016 года вызвало настоящий ажиотаж среди российских СМИ.

Помимо отечественных исполнителей, в «староновогодней» программе примет участие и Эмир Кустурица. Всемирно известный сербский режиссер выступит вместе со своей группой «The No Smoking Orchestra». Автор культовых фильмов «Черная кошка, белый кот» (16+), «Аризонская мечта» (16+) и «Андерграунд» (16+) исполнит композицию «Прощание славянки».

Полную версию специального караоке-выпуска программы «Соль» смотрите на РЕН ТВ в ночь с субботы на воскресенье, в 00.40.


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