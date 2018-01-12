Пензенцы в праздники активно пользовались «Интерактивным ТВ»

В Пензе абоненты «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» посмотрели в праздники более 3,5 тысяч фильмов.

В период с 29 декабря по 8 января пользователи сервиса «Видеопрокат» заказали более 3,5 тысяч фильмов разных жанров. В новогодние праздники сервис стал более востребованным у пензенских абонентов «Интерактивного ТВ»: число обращений к «Видеопрокату» превысило показатель 2017 года в два раза и составило 9,1 тысяч раз.

Рекордсменом по просмотрам стала «Коломбиана» (16+), в пятерке лидеров оказались «Область тьмы» (16+), «Жених напрокат» (16+), «Рэмбо IV» (16+) и «Последний богатырь» (12+).

Накануне и после Нового года клиенты «Интерактивного ТВ» посмотрели более 1,5 тысяч фильмов, пик заказов был с 12 до 16 часов 31 декабря и с 13 до 22 часов 1 января. Рекорд по количеству просмотров за сутки у «Салют-7» (12+). В пятерку популярных кинолент вошли «Снеговик» (18+), «Елки 5» (6+), «Скайлайн 2» (18+), «Kingsman: Золотое кольцо» (18+) и «Машкины страшилки. Чудовищные россказни о высоком и низком» (0+).

Лидерами рейтинга популярных телеканалов стали «Первый канал», «Россия 1», «СТС», «ТНТ» и «РЕН ТВ».

«Подводя итоги новогоднего телевизионного меню, можно смело сказать, что сервис «Видеопрокат» стал непременным атрибутом праздничных каникул. Наш сервис — это не просто коллекция фильмов, а настоящий домашний кинотеатр, где можно посмотреть самые горячие новинки сразу после выхода на большом экране. В наступившем году мы обязательно порадуем всех любителей и ценителей хорошего кино громкими премьерами для детей и взрослых», — рассказал директор пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

Кроме фильмов абоненты «Интерактивного ТВ» активно интересовались сервисом «Караоке». За первую неделю января пензенцы заказали около 1000 композиций.

В Пензенской области «Интерактивным ТВ» от «Ростелекома» пользуются более 46 тысяч семей. Услуга доступна как дома, так и за его пределами на мобильных устройствах при помощи специального приложения.