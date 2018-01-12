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Пензенец просит приструнить водителей на ул. Сухумской-Терновского

11 января в 15:26 650 просмотров
Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» написал возмущенный горожанин.

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В Пензе на перекрестке ул. Сухумской и Терновского продолжается систематическое и вызывающее по своей наглости нарушение Правил дорожного движения со стороны водителей. Об этом в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» написал возмущенный горожанин.

«Водители выезжают на уже «забитый» перекресток, не давая возможности выехать другому транспортному потоку на разрешающий для них сигнал светофора. Кроме того, уезжая с перекрестка в момент разрешающего сигнала светофора для пешеходов, водители подвергают их жизнь опасности и создают аварийные ситуации», — сообщил он.

Мужчина просит принять меры: усилить контроль за соблюдением ПДД, установить на перекрестке камеры видеофиксации, светофор на пересечении ул. Сухумской и Ивановской, а также рассмотреть возможность строительства дороги из Засечного вдоль Суры.

Правда, эти идеи не одобрили другие жители.

«Установка камер сделает движение безопасней, но увеличит пробку. Строительство дороги вдоль речки передвинет пробку к мосту. Нужно сделать нормальный мост вместо понтонного, и нормальную дорогу на 40 лет Октября», — прокомментировал мужчина.

«Не нужна дорога вдоль Суры! Езжайте через Кривозерье!» — раскритиковал другой пензенец.

«Очень здравая идея про светофор на границе города. Было бы разумно передвинуть пробку к ее источнику. Так бы только Засечное мучилось, а сейчас все вместе», — поддержал горожанин.

ИА «Пенза-Пресс» отправило запрос в Госавтоинспекцию, где ответили, что на перекрестке уже установлен комплекс фиксации административных правонарушений в области дорожного движения.

Не оставили без внимания предложения мужчины и в горадминистрации. В частности, в ответе за подписью вице-мэра Юрия Ильина говорится, что работу светофора на перекрестке оптимизировали, а вопрос со строительством дороги прорабатывается.

Фотография: скриншот - https://yandex.ru/maps/49/penza/?ll=45.023557%2C53.140337&z=17&mode=routes&text=%D1%81%D1%83%D1%85%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20-%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&sll=45.018325%2C53.191440&sspn=0.271912%2C0.090108&rtext=53.139856%2C45.019358~53.147217%2C45.018037&rtt=auto&l=stv%2Csta&panorama%5Bpoint%5D=45.021941%2C53.139788&panorama%5Bdirection%5D=100.389918%2C-7.081520&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C57.081831

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