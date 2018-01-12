Пензенец просит приструнить водителей на ул. Сухумской-Терновского

В Пензе на перекрестке ул. Сухумской и Терновского продолжается систематическое и вызывающее по своей наглости нарушение Правил дорожного движения со стороны водителей. Об этом в « Жалобную книгу » ИА «Пенза-Пресс» написал возмущенный горожанин.

«Водители выезжают на уже «забитый» перекресток, не давая возможности выехать другому транспортному потоку на разрешающий для них сигнал светофора. Кроме того, уезжая с перекрестка в момент разрешающего сигнала светофора для пешеходов, водители подвергают их жизнь опасности и создают аварийные ситуации», — сообщил он.

Мужчина просит принять меры: усилить контроль за соблюдением ПДД, установить на перекрестке камеры видеофиксации, светофор на пересечении ул. Сухумской и Ивановской, а также рассмотреть возможность строительства дороги из Засечного вдоль Суры.

Правда, эти идеи не одобрили другие жители.

«Установка камер сделает движение безопасней, но увеличит пробку. Строительство дороги вдоль речки передвинет пробку к мосту. Нужно сделать нормальный мост вместо понтонного, и нормальную дорогу на 40 лет Октября», — прокомментировал мужчина.

«Не нужна дорога вдоль Суры! Езжайте через Кривозерье!» — раскритиковал другой пензенец.

«Очень здравая идея про светофор на границе города. Было бы разумно передвинуть пробку к ее источнику. Так бы только Засечное мучилось, а сейчас все вместе», — поддержал горожанин.

ИА «Пенза-Пресс» отправило запрос в Госавтоинспекцию, где ответили, что на перекрестке уже установлен комплекс фиксации административных правонарушений в области дорожного движения.

Не оставили без внимания предложения мужчины и в горадминистрации. В частности, в ответе за подписью вице-мэра Юрия Ильина говорится, что работу светофора на перекрестке оптимизировали, а вопрос со строительством дороги прорабатывается.