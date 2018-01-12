В Пензе простились с Вячеславом Сатиным (видео)

На церемонии прощания, кроме родственников и близких Вячеслава Сатина, присутствовали сотни пензенцев, в том числе — первые лица города и области. Свои соболезнования выразил губернатор Иван Белозерцев.

«Никто не думал, что 2018 год мы начнем с таких трагических событий. Мы провожаем в последний путь известного политика. Он очень активно работал, реализовывал многие молодежные проекты, решал сложные задачи. Большое внимание уделял развитию молодежного движения, комсомольских организаций на предприятиях и заводах. Умел сплотить вокруг себя лидеров, к нему тянулась люди, потому что он обладал высокими человеческими качествами, был очень инициативным, начитанным и старался знания передать коллегам, вел за собой молодежь.

В областном правительстве работал на различных должностях, шел вверх по служебной лестнице. Руководители предоставляли ему возможность работать на очень ответственных должностях, которые требовали принятия грамотных управленческих решений, которые бы давали возможность развиваться нашему региону.

Я познакомился с Вячеславом Алексеевичем лет 20 назад, когда работал в городе, он курировал ряд проектов. Я заметил, насколько он грамотный, умный, интеллигентный, насколько с ним было легко работать. Предлагал ему в 2016 и 2017 годах вернуться в Пензенскую область. Он сказал, что такая мысль есть и что в 2018 году готов переехать. Мы хотели определиться в должности, которую он бы занял здесь.

Прекрасный, достойный, уважаемый человек. Память останется самая добрая. Выражаю слова глубокого соболезнования близким, прошу коллег поддержать его семью. Низкий поклон, Царство Небесное», — сказал глава региона.

Председатель Совета ректоров вузов Пензенской области Александр Гуляков принес соболезнования от имени всего сообщества учебных заведений.

«Мы прощаемся с человеком, который является исторической личностью для региона. С учетом занимаемых должностей, с учетом того вклада для развития Пензенской области, он заслуживает огромного уважения и признания общественности. В свои 57 лет он мог бы еще многое сделать. Его отличала высочайшая профессиональность: настолько педантично относился к работе с документами, это все признавали. Он обладал высочайшими качествами как человек. Занимал высокие должности, но вместе с тем всегда у него присутствовал юмор. Был великолепным семьянином, умел дружить, помогать, слушать. Был добросовестный российский человек, с которого можно было брать пример. Хотелось бы, чтобы память о нем навечно осталась в наших сердцах», — отметил он.

Добрыми словами Вячеслава Сатина вспомнили также глава администрации Сосновоборского района Владимир Едалов и председатель торгово-промышленной палаты региона Владимир Подобед.

«Действительно, трудно говорить, когда с этим человеком прожиты многие годы. Хочу сказать, что он был настоящим другом. Он был честен, справедлив, никогда никого не подставлял, был правдив. У него надо было учиться. Подтверждение тому, что его уважали, это количество людей, которые пришли с ним проститься. Вечная память», — сказал Владимир Едалов.

«Умом, душой и сердцем не хочется понимать, что его уже не будет, что не услышишь его голос. Нам много довелось работать рядом, нас связывали не только служебные, но и человеческие отношения. Сегодня уже неоднократно отмечали его лучшие качества. Он был одним из лучших работников во власти, для которого не существовало времени. И когда нужно было организовать какой-то проект, его можно было найти на работе и в 21 час, и в 23 часа. Он содержал в себе все самые лучшие человеческие качества», — подчеркнул Владимир Подобед.

Вячеслав Сатин похоронен на Аллее славы Новозападного кладбища. Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».