В Мокшанском районе ногу рабочего затянуло в конфетную установку

В Мокшанском районе Пензенской области 28-летний работник получил травму на кондитерской фабрике.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, 9 января должностные лица предприятия, нарушив правила техники безопасности, допустили слесаря линии конфетного цеха к пуско-наладочным работам на установке ускоренной выстойки корпусов конфет. Аппарат не имел необходимых ограждений и защитных кожухов.

Во время работы с вращающимся валом произошел захват спецодежды мужчины. Его правая нога попала в опасную зону рабочих элементов вала, и работник получил травму, которая расценивается как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.