Пензенец предложил решение вопроса в борьбе с парковками на газонах

Житель Пензы предлагает вооружиться опытом Свердловской области, где ввели штрафы за парковку на газонах, а также создали службу квартальных инспекторов.

Свое предложение мужчина оставил в «Жалобной книге» информационного агентства «Пенза-Пресс».

«Свердловские депутаты в ноябре 2017 года приняли поправки в закон об административных нарушениях. Согласно нововведениям, за проезд или стоянку механических транспортных средств на газонах или других озелененных территориях будут штрафовать. Теперь «гряземесов» ждут внушительные штрафы: от 3 000 до 5 000 рублей — для физических лиц и от 150 000 до 500 000 рублей — для юридических.

Служба квартальных инспекторов была создана в Екатеринбурге в 2013 году, они сами отслеживают нарушения и принимают жалобы от жителей.

Квартальные особо отмечают, что помочь им в работе могут жители, заметившие нарушения. Например, в случае с «гряземесами» можно зафиксировать незаконную парковку, сделав четкое фото автомобиля так, чтобы на снимке были видны номер и место, где он стоит. Затем — обратиться к квартальному инспектору.

Обнаружив нарушение, инспектор составляет протокол. Затем на его основе административная комиссия назначает водителю штраф. Деньги идут в городскую казну», — написал пензенец.

Пользователей эта тема не оставила равнодушными и вызвала споры. Один из читателей информагентства считает, что проблема «гряземесов» решается организацией парковок. Другой пензенец ответил, что так считают только сами нарушители.

«Парковок нет. Места нет. Смиритесь. Хотя построили многоуровневой паркинг на улице Кураева, но автомобили все равно бросают на тротуаре и газоне», — отметил он.

Кроме того, многим показалась оскорбительной сама формулировка «гряземесы» и такие выражения, по их мнению, использовать неприемлемо.