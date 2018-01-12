Россияне смогут смотреть футбольные матчи глазами игрока

Полностью погрузиться в игру помогут воксели — это объемные пиксели. Такая технология подразумевает съемку со всех точек многолинзовыми камерами. Например, когда защитник делает пас через все поле, ведется запись со всех камер. На выходе данные «склеиваются» вместе при помощи сложного программного обеспечения и мощного компьютера.

Благодаря этому фанаты смогут не только смотреть на все поле, но и выбирать определенную точку обзора. Новая система виртуальной реальности станет следующим этапом в индустрии развлечений.