В онкодиспансере Пензы будут проводить операции по пересадке костного мозга

Ремонт гематологического отделения ведется из средств, выделенных из резервного фонда президента.

«Нам выделили 6 миллионов 209 тысяч рублей. За счет этих средств мы проводим капитальный ремонт и планируем организовать асептический блок. В нем будет осуществляться высокотехнологические операции по пересадке костного мозга», — рассказал главный врач областного онкологического диспансера Виталий Серебряков.

Асептический блок — это стерильные помещения с приточной вытяжной вентиляцией, за счет которой воздух полностью обеззараживается. В таких условиях специалисты смогут выполнять для пациентов с гемобластозами аутологичную трансплантацию костного мозга, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

На первоначальном этапе проводится высокодозная химиотерапия, после чего пациенту пересаживаются его же стволовые клетки. Перед пересадкой костного мозга происходит полное подавление иммунитета пациента, из-за чего организм становится восприимчив к посторонним инфекциям. Именно для того, чтобы не произошло заражение в момент трансплантации, необходимо создание специальных стерильных условий.

В Пензе подобная операция осуществится впервые. Всего в России существует 14 таких центров.

«В настоящее время метод аутотрансплантации является стандартом лечения пациентов с гемобластозами, теперь мы сможем оказывать его на базе нашего диспансера. Открывая асептический блок на базе онкодиспансера, мы сможем лечить не только пензенских пациентов, но и помогать соседним регионам. Медперсонал пройдет соответствующее обучение в Кирове и Санкт-Петербурге», — подчеркнула заведующая гематологическим отделением областного онкологического диспансера Татьяна Чагорова.

Материал для трансплантаций будет заготавливать Областной клинический центр крови.

«Операции должны проводиться успешно, ведь возможность отторжения клеток крайне низкая, так как для пересадки мы используем собственные ткани организма пациента» — добавила Татьяна Чагорова.

В год планируется проводить порядка 30 аутотрансплантаций. Ремонт блока закончат в конце февраля 2018 года.