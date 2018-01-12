Рейтинг составили на базе официального командного первенства XVI молодежных Дельфийских игр России 2017 года и результатов участия представителей регионов XII игр государств-участников СНГ, сообщает пресс-центр областного правительства.

Учитывая эти показатели, в 2017 году Пензенская область заняла в Дельфийском рейтинге девятое место.

Первое место разделили между собой Москва и Свердловская область, замыкает таблицу Ярославская область.

Дельфийский рейтинг составляется на ежегодной основе с 2011 года. Это схема, которая объединяет показатели, отражающие внимание регионов страны к поддержке молодых талантов в области искусства.