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Пенза — в десятке лучших российских регионов Дельфийского рейтинга

11 января в 17:41 328 просмотров

Пензенская область вошла в десятку лучших российских регионов Дельфийского рейтинга.

Рейтинг составили на базе официального командного первенства XVI молодежных Дельфийских игр России 2017 года и результатов участия представителей регионов XII игр государств-участников СНГ, сообщает пресс-центр областного правительства.

Учитывая эти показатели, в 2017 году Пензенская область заняла в Дельфийском рейтинге девятое место.

Первое место разделили между собой Москва и Свердловская область, замыкает таблицу Ярославская область.

Дельфийский рейтинг составляется на ежегодной основе с 2011 года. Это схема, которая объединяет показатели, отражающие внимание регионов страны к поддержке молодых талантов в области искусства.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/culture/61516/

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