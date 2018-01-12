Мэр рассказал, почему в Пензе произошел рост налоговых доходов

Виктор Кувайцев отметил, что в настоящее время нужно больше сосредоточиться на создании новых рабочих мест в малом и среднем бизнесе. По словам мэра, это связано с тем, что большая часть доходов, в которых отмечен прирост в 2017 году, — налоговые.

«На сегодняшний день в городе есть большая промышленность, мы ее считаем флагманом экономики и нашего перспективного развития. Но количество работающих там примерно равно количеству работающих в малом и среднем бизнесе.

По налоговым доходам мы увидели за 2017 год приличный рост в связи с тем, что увеличилось количество рабочих мест. В ближайшей перспективе мы не можем рассчитывать на успешную реализацию муниципальной собственности для того, чтобы иметь неналоговые доходы. Нет спроса на земельные участки, эта тенденция была еще в прошлом году. Часть неналоговых доходов мы пытались вместить от продажи недвижимости, и у нас это получалось», — сказал он.

Виктор Кувайцев отметил, что власти стараются поддерживать бизнес в разных направлениях. Он дает дополнительные рабочие места и, соответственно, — доходы в бюджет.

«По городу зарегистрировано в прошлом году порядка полутора тысяч юридических лиц. Сегодня хозяйствуют около 30 тысяч субъектов, включая индивидуальных предпринимателей, в них работают около 90 тысяч человек», — рассказал мэр.