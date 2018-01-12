Кувайцев прокомментировал строительство многоэтажек в центре Пензы

По словам главного редактора «Эхо Пензы» Семена Вахштайна, в Пензе, наконец, закончили с точечной застройкой. Но, тем не менее, как заметил журналист, порой приходится принимать непопулярные решения.

«Сейчас решения принимаются коллегиально, больше стали прислушиваться к градостроительному совету, к специалистам. Раньше бытовало многое: можно вспомнить и десятиэтажку во дворе гимназии, которая закрывает собой вид на колокольню Спасского собора, и многоэтажный дом во дворе магазина «Снежок», можно вспомнить и сейчас начинающееся возведение многоэтажки за Домом молодежи. Очевидно, что земля была давно кому-то продана, но рядом там — школа, нет мест для парковок. Архитектор говорит, что будут, наверное, строить подземные. Но вот как соотнести интересы застройщиков, жителей и всего городского сообщества?» — сказал он.

Виктор Кувайцев отметил, что интересы застройщика — это интересы бизнеса.

«Я благодарен, что губернатор принял решение о том, что наш градостроительный совет определяет политику, и специалисты решают в каком месте и какой объект будет. У нас в настоящее время нет коллегиальных решений, которые завтра высветят проблему.

Что касается этих объектов, то разрешение еще ни один из них не получил, сегодня они в стадии обсуждения, не так давно были публичные слушания. Если есть нарушения, то они будут устранены», — ответил градоначальник.