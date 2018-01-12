Ремонт Бакунинского моста планируют начать в 2018 году (видео)

Ремонт Бакунинского моста в Пензе начнут в этом году. Об этом в интервью корреспондентам телеканала «Экспресс» сообщил мэр города Виктор Кувайцев. Правда, о конкретных сроках говорить рано. Они станут известны после того, как проектно-сметная документация пройдет государственную экспертизу.

По Свердловскому мосту теперь можно проехать безопасно и с комфортом. Открытая в конце 2017 года транспортная переправа позволила заметно разгрузить другой участок, между Центральным рынком и заводом «Электромеханика». Но рано или поздно мостостроители должны будут появиться и на улице Бакунина.

Ремонт полувекового Бакунинского моста планировался давно. В 90-е на нем выполнялись работы, но не капитально, а косметического характера. О том, что нужно строить новый объект, говорится в течение последних нескольких лет. Два-три месяца назад ходили слухи о планах временно закрыть мост, но тогда достраивался Свердловский. Чтобы не допустить транспортный коллапс, сроки передвинули на 2018-й.

«Не открыв Свердловский мост, мы не могли закрыть Бакунинский. Сейчас мы намерены это сделать, но только после того, как будет готова проектно-сметная документация. Как только по конкурсу объявят победителя, который будет в праве заниматься реконструкцией или ремонтом, мы определимся со сроками. Пока не могу сказать, будет это март или май», — прокомментировал Виктор Кувайцев.

Подрядчика выберут на торгах. Есть вероятность, что это будет та же фирма, что работала в Пензе в 2017 году, у нее есть необходимая техника. Возможно, Бакунинский мост обойдется казне дешевле, ведь он в два раза короче Свердловского, сообщает телеканал «Экспресс».