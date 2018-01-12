В Пензе идет подготовка к фестивалю «Спасские вечера» (видео)

Пензенцы вновь могут внести свой вклад в строительство Спасского кафедрального собора. 15 января на Соборной площади пройдет фестиваль православной культуры «Спасские вечера. Рождественские встречи» (0+). О праздничной программе фестиваля рассказали в пензенской епархии.

Уже сейчас понятно, что Спасский кафедральный собор станет не только архитектурным украшением Пензы, но и самым крупным храмом в Приволжском федеральном округе. Строительство масштабного сооружения в последние годы идет активными темпами. В 2018-м храм ожидает новый этап работ, на которые потребуется более 160 миллионов рублей.

«Главное — это цоколь и внутренняя отделка, но сначала надо сделать проводку, проложить электросети и установить светильники», — сказал руководитель губернаторского штаба по созданию Спасского кафедрального собора Александр Еремкин.

Большая часть средств на возрождение главного православного храма региона поступает в дни проведения «Спасских вечеров». 14 января гостей ждут угощения, ярмарка народных промыслов и разнообразная культурная программа. Кроме того, впервые будет работать епархиальная экскурсионная служба.

«Мы подготовили маршруты по православному центру Пензы. Конечно, сердце — это Спасский кафедральный собор. В этот раз будет несколько групп — экскурсионные и с батюшками, которые специально обучились этому», — рассказала организатор фестиваля Кира Аристова.

«Хотелось бы всех призвать на рождественские праздники, посмотреть сам собор, посетить его и постараться помочь в окончании его строительства», — призвал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Фестиваль православной культуры начнется14 января в 11.00. На Соборную площадь приглашают всех желающих, сообщает телеканал «Экспресс».