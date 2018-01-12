Белозерцев призвал пензенских промышленников активнее продвигать товары

Губернатор рассказал директорам заводов о результатах работы отраслей экономики региона, обратив внимание на сохранение положительной динамики по большинству показателей, что выводит Пензенскую область на лидирующие позиции в ПФО. Он поблагодарил промышленников за эффективное управление производством, отметив, что современный рынок требует еще большей активности в сфере продвижения.

«По итогам года большинство промпредприятий сработало с плюсом. Но, несмотря на это, у нас есть еще нерешенные задачи — нужно биться за заказы, стремиться к развитию, модернизировать производство. Это должна быть наша совместная постоянная работа. В Пензенской области и на уровне Федерации работают программы поддержки, в которых можно и нужно участвовать, мы готовы помогать», — сказал Иван Белозерцев.

АО «Радиозавод» в минувшем году году по объемам производства перешло рубеж в 6 млрд рублей — с приростом в 800 млн рублей. Специалисты АО «ППО «ЭВТ» запустили в производство новые виды изделий. Выпуск гражданской продукции увеличился на 20% (990 млн рублей — в 2016 году, 1, 2 млрд — в 2017-м), с ней предприятие вышло на внешний рынок.

Губернатор призвал компании использовать этот успешный опыт и расширять линейку товаров.

«Сегодня есть такая возможность. Рынок открыт и свободен от зарубежных конкурентов», — добавил он.

Также губернатор высоко оценил опыт ООО «ЛМЗ «МашСталь», где за несколько лет объемы производства увеличили до тысячи тонн в месяц, а в 2018 году планируют вдвое нарастить объемы оборонного заказа.

«Кроме того, после визита в Итальянскую Республику в составе официальной делегации Пензенской области, возглавляемой губернатором, компания приобрела современную газогенераторную установку, которая позволит снизить себестоимость продукции и повысить эффективность производства», — сообщили в пресс-центре облправительства.

По словам директора ООО «ЛМЗ «МашСталь», срок окупаемости нового оборудования составит чуть более двух с половиной лет.

Иван Белозерцев также рассказал об основных значимых проектах ушедшего года и планах на ближайшую перспективу. Хороших результатов удалось добиться в сфере дорожного строительства, расселении аварийных домов, по ремонту школ и вводу земель в севооборот.

«На ближайшем заседании правительства России планируется рассмотреть передовой опыт Пензенской области по вводу земли в оборот», — отметил губернатор.