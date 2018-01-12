В Пензенской области продолжится проект медобследования пенсионеров

В Пензенской области продолжают реализовывать медицинский проект для пожилых людей «По зову сердца…» (0+), его первое мероприятие в 2018-ом состоялось после Нового года.

Все желающие смогли определить уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное давление, рассчитать индекс массы тела и получить консультацию врача-терапевта, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

«Основной целью проекта является снижение заболеваемости и смертности у граждан старшего поколения. Возможностью пройти обследования у специалистов Центра здоровья воспользовались более 200 жителей Пензы», — сказала заместитель главного врача Пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

По результатам исследования всем лицам, имеющим отклонения, дали подробные разъяснения о необходимости контроля ведущих факторов риска и строгого выполнения рекомендаций врача.