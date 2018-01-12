Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе на внутреннюю отделку Спасского собора потратят 160 млн руб
Аренду комнат в Пензе назвали одной из самых дешевых в стране
В Пензе маршрутка № 25 будет ходить каждые 5 минут
Как создать интересную компьютерную игру? Секреты от сценариста из Пензы
Пензенские культурные мероприятия вошли в список лучших в России
Tele2 приглашает на Tinkoff RosaFest
Владимир Путин наградил Наталью Канцерову Орденом Почета
Кувайцев поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
В школы Пензенской области доставили пять микроавтобусов
В две пензенские больницы привезли высокоточные маммографы

В Пензенской области продолжится проект медобследования пенсионеров

12 января в 10:23 434 просмотра
«По зову сердца…» (0+), его первое мероприятие в 2018-ом состоялось после Нового года.

" data-title="В Пензенской области продолжится проект медобследования пенсионеров — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области продолжают реализовывать медицинский проект для пожилых людей «По зову сердца…» (0+), его первое мероприятие в 2018-ом состоялось после Нового года.

Все желающие смогли определить уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное давление, рассчитать индекс массы тела и получить консультацию врача-терапевта, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

«Основной целью проекта является снижение заболеваемости и смертности у граждан старшего поколения. Возможностью пройти обследования у специалистов Центра здоровья воспользовались более 200 жителей Пензы», — сказала заместитель главного врача Пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

По результатам исследования всем лицам, имеющим отклонения, дали подробные разъяснения о необходимости контроля ведущих факторов риска и строгого выполнения рекомендаций врача.

Фотография: http://health.pnzreg.ru/main_news/2018/01/11/18112632

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60