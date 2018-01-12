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Пензенский опыт по вводу земель в оборот рассмотрят в правительстве РФ

12 января в 10:31 404 просмотра

Опыт Пензенской области по возврату брошенных земель в оборот рассмотрят на заседании правительства РФ. Об этом в «Твиттере» написал губернатор Иван Белозерцев.

«На ближайшем заседании Правительства РФ планируется рассмотреть передовой опыт Пензенской области по вводу земли в оборот. Мы стали лидерами в России в этой сфере, хотя это сложная и финансово затратная работа. Но она того стоит, брошенной земли в регионе быть не должно», — сообщил он.

Напомним, по данным областного минсельхоза, регион отмечен в федеральным профильном министерстве как лучший субъект РФ по введению заброшенных земель в сельхозоборот. В прошлом году в области ввели в оборот 57 тыс. гектаров, это 114% от плана. В этом году в планах — 45 тыс. гектаров.


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