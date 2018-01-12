В Спутнике состоялся спортивный праздник «Зимние забавы» (видео)

В Городе Спутнике прошел спортивный праздник под названием «Зимние забавы». В рамках него были организованы «Веселые старты», хоккейный и футбольный турниры.

На набережной команды из мам, пап и их детей выполняли задания на скорость, ловкость и сплоченность. Проигравших не было, каждая команда получила подарок от компании «Термодом». Особо отметили семью Ряшиных, которую признали самой дружной и многочисленной.

«Нам очень понравилось, было много народа. Пусть организуют больше таких праздников, а мы обязательно будем в них участвовать!» — поделились члены семьи Ряшиных.



В футбольных соревнованиях приняли участие четыре команды из разных школ. Первыми стали ученики школы № 60, второе место заняла сборная школы № 65.



Лучшими в хоккейном турнире оказались представители школы № 60, все участники также получили сладкие призы.

«Спутник каждый год проводит спортивные мероприятия. Мы в них участвуем, часто занимаем призовые места. Здесь устраивают праздники для детей, занимают молодежь разными видами спорта», — отметил ученик школы № 60.

Спортивный праздник «Зимние забавы» закончился, но жителей и гостей Города Спутника ждет еще много интересных и увлекательных мероприятий. Узнать о них можно на сайте penza-sputnik.ru, в разделе «Афиша».