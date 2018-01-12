Леонид Левин высказался о введении звания «Заслуженный журналист России»

Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что он поддерживает идею создания почетного звания «Заслуженный журналист России».

«Поддержка президентом инициативы главы СЖР Владимира Соловьева свидетельствует о признании главой государства значимости журналистского труда и той роли, которую играют журналисты в жизни общества.

Сегодня почетные звания существуют в самых разных сферах — от ветеринарии до текстильной промышленности. В то же время журналистика оставалась вне зоны внимания. Присвоение знаков за заслуги в сфере культуры и, тем более, связи не отражало специфику вклада медиа в общественное благо.

В ближайшее время справедливость будет восстановлена, что позволит воздать должное профессионалам медийной сферы, которых в нашей стране огромное количество. Многие из них десятилетиями жертвовали личным благополучием, а зачастую и жизнью для того, чтобы донести до сограждан общественно значимую информацию. Теперь появляется возможность отмечать заслуги таких журналистов так же, как это принято в других сферах», — сказал он.