Кувайцев поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

«Ваша служба во все времена была оплотом законности, правопорядка и соблюдения прав граждан, опорой государственной и общественной стабильности.

В этой нелегкой деятельности требуется как высокий профессионализм, юридическая эрудиция, так и особые личные качества — ответственность, твердость характера, мужество.

Уверен, что работники прокуратуры будут и впредь приумножать славные традиции, оставаясь верными своему долгу, что позволит им успешно решать поставленные задачи», — говорится в поздравлении.

Также Виктор Кувайцев пожелал пензенским прокурорам здоровья, благополучия, счастья и успехов во всех начинаниях, сообщает пресс-служба горадминистрации.