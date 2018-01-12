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Кувайцев поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

12 января в 11:15 282 просмотра

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником.

«Ваша служба во все времена была оплотом законности, правопорядка и соблюдения прав граждан, опорой государственной и общественной стабильности.

В этой нелегкой деятельности требуется как высокий профессионализм, юридическая эрудиция, так и особые личные качества — ответственность, твердость характера, мужество.

Уверен, что работники прокуратуры будут и впредь приумножать славные традиции, оставаясь верными своему долгу, что позволит им успешно решать поставленные задачи», — говорится в поздравлении.

Также Виктор Кувайцев пожелал пензенским прокурорам здоровья, благополучия, счастья и успехов во всех начинаниях, сообщает пресс-служба горадминистрации.


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