Как создать интересную компьютерную игру? Секреты от сценариста из Пензы

Как рождаются увлекательные сюжеты и истории для компьютерных игр? Профессиональными секретами в интелпарке «Академия» поделилась представитель профессии, которая с каждым годом становится все более востребованной и популярной, — игровой сценарист с 10-летним стажемНаталья Фирсова.

Она рассказала пензенцам о том, что собой представляет игровой сценарий и чем он отличается от обычного, о структуре компьютерных игр и правилах драматургии.

По словам Натальи Фирсовой, игра начинается со сценария: необходимо придумать целую вселенную с ее законами и героями. Сценаристы нужны и в том случае, если история довольно сложная и обширная и когда мало текста.

«Есть очень простые игры, построенные на механике. Квесты могут быть не очень интересными, и их можно пропускать. Но сценаристы создают героев, которые мотивируют игрока на их прохождение: например, он встречает маленького мальчика, семья которого голодает, и тот просит о помощи. Сценарист помогает объяснить игроку, зачем он здесь, зачем ему усложнять свой геймплэй», — рассказала она.

Игровые сценаристы используют в своей работе классические правила драматургии. В центре виртуальной вселенной обязательно должен быть главный герой, за которым будет следовать история.

«Самая популярная ее структура — трехактная, она хорошо работает. Если речь идет о детективе, то сценарист начинает с того, что придумывает концовку, развязку. И уже потом вокруг нее выстраивается остальной сюжет. Как строится трехактная структура? Есть персонаж, у него — свой характер, страхи, желания. И с ним случается какая-то ситуация, выводящая его из зоны комфорта, из обычного ритма жизни. Это происшествие побуждает его действовать.

Потом начинается второй этап — борьба, где перед героем вырастают препятствия, и он должен с ними справляться. Происходит кульминация, после этого обычно случается какой-то поворот, который должен заставить тебя задуматься, череда событий, которых ты не ожидаешь. Это заставляет игрока идти дальше по сюжету и болеть за своего персонажа. Есть такая фраза: «Всегда держите своего героя в беде», то есть постоянно должны чередоваться взлеты и падения», — поделилась секретом Наталья Фирсова.

Для того, чтобы сделать персонажей более живыми, сценарист посоветовала искать интересные характеры в окружающих людях.

«Если я вижу человека, который мне интересен, я записываю его характер, чтобы потом использовать в игре. И очень нравится додумывать: например, человек боится мышей, и ты додумываешь, почему, что случилось? Ты не копаешься в его жизни, а тренируешь фантазию. Для сценариста это очень важно», — подчеркнула она.

Также Наталья Фирсова отметила, что игровой сценарист должен обладать эмпатией, хорошо понимать себя и других людей — это облегчит процесс создания сюжета.

«Важны лаконичность, умение шутить. Еще сценарист должен обладать образным мышлением. Когда ты пишешь концепт, у тебя еще нет игры, нет ничего абсолютно, и ты должен представить, как все должно выглядеть, звучать. Важно уметь создавать описание картинки, которая должна получиться, для художников и аниматоров, чтобы тебя поняли и нарисовали то, что ты хочешь. Нужно уметь доносить свою мысль и работать в команде», — сказала она.

По ее мнению, сценарист — это немного актер, ведь каждый раз, создавая нового персонажа, ты невольно вживаешься в его роль. В заключении она дала несколько советов, как развить в себе креативное мышление и как работать с той темой, которая тебе не близка.

«Ты не можешь постоянно выбирать проекты, которые тебе приятны. Но нужно писать вне зависимости от вдохновения, всегда. Здесь спасает мастерство — человек, который много пишет, будет писать и в плохом настроении, и без вдохновения. И пусть это будет не гениальный, но хороший текст. Я пытаюсь полюбить каждую тему, потому что если не полюблю, то ничего не получится. Нужно зацепиться за что-то, что тебе близко», — отметила Наталья Фирсова.