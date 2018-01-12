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В Череповце в январе обещают открыть седьмую поликлинику

12 января в 12:07 218 просмотров

В Череповце седьмая поликлиника должна открыться уже в январе. Такое предположение озвучили чиновники от здравоохранения.

Как сообщает 35media.ru, реконструкция объекта началась в августе прошлого года. Руководство учреждения сообщало, что на работы уйдет 10 дней. Но все затянулось на пять месяцев.

По словам главного врача Павла Дмитриева, нужно завершить монтаж лифтового оборудования и внести изменения в проект реконструкции. Но кто должен этим заняться, не ясно.

Проблемы в седьмой поликлинике начались, когда летом здание затопило из-за проливных дождей. Долго искали подрядчиков.

За время ремонта рабочим пришлось внести некоторые изменения в свою работу. Зафиксировать это нужно и на бумаге, однако скорректировать проект специалистам до сих пор не удалось. Почему так произошло, придется разбираться чиновникам от здравоохранения.

Фотография: скриншот https://www.youtube.com/watch?v=PVSzkrtmjj4

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