В Череповце в январе обещают открыть седьмую поликлинику

В Череповце седьмая поликлиника должна открыться уже в январе. Такое предположение озвучили чиновники от здравоохранения.

Как сообщает 35media.ru, реконструкция объекта началась в августе прошлого года. Руководство учреждения сообщало, что на работы уйдет 10 дней. Но все затянулось на пять месяцев.

По словам главного врача Павла Дмитриева, нужно завершить монтаж лифтового оборудования и внести изменения в проект реконструкции. Но кто должен этим заняться, не ясно.

Проблемы в седьмой поликлинике начались, когда летом здание затопило из-за проливных дождей. Долго искали подрядчиков.



За время ремонта рабочим пришлось внести некоторые изменения в свою работу. Зафиксировать это нужно и на бумаге, однако скорректировать проект специалистам до сих пор не удалось. Почему так произошло, придется разбираться чиновникам от здравоохранения.