Tele2 приглашает на Tinkoff RosaFest

Он состоится в Сочи на горнолыжном курорте «Роза Хутор» с 27 января по 3 февраля. Абоненты Tele2 получат привилегии и смогут принять участие в ночном фристайл-шоу.

Гостей фестиваля ждут спортивно-развлекательные мероприятия: соревнования по джиббингу, фристайл-шоу профессиональных лыжников и сноубордистов, а также интерактивные площадки. Подобное мероприятие состоится в третий раз, оно пройдет в формате квеста «Большая игра». Участники будут выполнять задания, получать за это баллы и обменивать их на ценные призы.

Tele2 выступит генеральным партнером Tinkoff RosaFest и установит «другие» правила, не давая любимым развлечениям заканчиваться. Так, вечеринка сноубордистов длится до самого утра, фристайл-шоу проходит ночью, а 4G-интернет «летает» даже в горах.

У абонентов на фестивале будет ряд премуществ. Например, участники конкурса Tele2 в соцсетях смогут попасть на него бесплатно. С 10 по 19 января нужно будет сфотографироваться в спортивной экипировке для занятий сноубордом или горными лыжами в необычном месте. Фото нужно выложить в «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники» или Facebook с двумя хештегами #РозаФестПоДругимПравилам и #Tele2. Итоги конкурса будут подведены 22 января. Автор самой интересной, по мнению жюри публикации, выиграет поездку в Сочи.

Кроме того, все клиенты Tele2 смогут получить специальные подарки: удобный рюкзак, термос с безлимитным количеством кофе от SurfCoffee и набор уникальных стикеров. Также у абонентов есть право приоритетной записи на мастер-классы по фристайлу и фрирайду, а также на тест-драйв новейших моделей сноубордов и лыж. Еще Tele2 подарит своим клиентам дополнительные баллы в квесте, что увеличит их шансы на победу в «Большой игре».

Оператор организует для гостей мероприятия зону дополненной реальности, где с помощью VR-технологий посетители смогут совершить виртуальные спуски с горных вершин, а новички смогут испытать эмоции реальных сноубордистов и лыжников. При создании программы использовались видеоматериалы, снятые райдерами во время экстремальных спусков.

На площадке фестиваля участникам и гостям будет открыт бесплатный Wi-Fi-доступ на базе мобильного 4G-интернета Tele2. В зоне оператора будут располагаться пуфики и шезлонги для отдыха, а также модули для подзарядки мобильных устройств.

29 января при поддержке Tele2 состоится фристайл-шоу. На нем выступят 16 профессиональных спортсменов, они продемонстрируют свое мастерство в джиббинге — скольжении по специально подготовленным фигурам и демонстрации различных акробатических трюков и элементов. Tele2 проведет прямую трансляцию вечеринки для гостей Tinkoff RosaFest благодаря скоростному 4G-интернету, который доступен на территории всего курорта «Роза Хутор».

По случаю закрытия фестиваля Tele2 организует вечеринку в Sky Club, которая состоится 2 февраля в 22.00. В этот же вечер подъемники будут работать по «другим» правилам — до 4 часов утра.