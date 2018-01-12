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«Единая Россия» проведет аудит членов партии

12 января в 12:36 246 просмотров
«Единой России» решили провести до конца года аудит членов партии.

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На заседании президиума генсовета «Единой России» решили провести до конца года аудит членов партии.

Как отметил секретарь Генсовета Андрей Турчак, это необходимо для актуализации сведений, содержащихся в Едином реестре членов партии.
Заместитель секретаря генсовета Виктор Селиверстов отметил, что комплексная сверка проводилась в 2010 году.

«В течение 2018 года мы должны провести аудит членов партии, которые состоят на учете в региональных и местных отделениях, и в обязательном порядке использовать его для понимания «боеспособности» наших организаций», — отметил Селиверстов.

Президиум генсовета «Единой России» дал поручение партийному ЦИК обобщить региональный опыт проведения аудита на местах и сформировать методические рекомендации.

На их основании реготделениям поручается провести аудит регионального учета членов партии и представить сводный отчет не позднее 20 ноября, сообщает пресс-служба ЕР.

Фотография: скриншот http://penza.er.ru/news/2018/1/12/edinaya-rossiya-provedet-audit-ucheta-chlenov-partii-do-konca-2018-goda/

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