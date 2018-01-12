«Единая Россия» проведет аудит членов партии

На заседании президиума генсовета «Единой России» решили провести до конца года аудит членов партии.

Как отметил секретарь Генсовета Андрей Турчак, это необходимо для актуализации сведений, содержащихся в Едином реестре членов партии.

Заместитель секретаря генсовета Виктор Селиверстов отметил, что комплексная сверка проводилась в 2010 году.

«В течение 2018 года мы должны провести аудит членов партии, которые состоят на учете в региональных и местных отделениях, и в обязательном порядке использовать его для понимания «боеспособности» наших организаций», — отметил Селиверстов.

Президиум генсовета «Единой России» дал поручение партийному ЦИК обобщить региональный опыт проведения аудита на местах и сформировать методические рекомендации.

На их основании реготделениям поручается провести аудит регионального учета членов партии и представить сводный отчет не позднее 20 ноября, сообщает пресс-служба ЕР.