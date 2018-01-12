Пензенские культурные мероприятия вошли в список лучших в России

Статус национального события получили Купринский литературный фестиваль, Лермонтовский праздник поэзии, Международный симпозиум «Поэзия стекла» в Никольске, Тихвинская ярмарка в селе Радищево и несколько праздничных мероприятий в Тарханах, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Представленные в Национальном календаре событий проекты заслужено получили статус «национальных», так как являются самыми значимыми мероприятиями, которые стремятся посетить туристы не только со всей России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Он разработан при поддержке Министерства культуры.

Среди лучших событий в календаре есть гастрономические фестивали и спортивные состязания, военные, исторические реконструкции и народные праздники, демонстрирующие уникальные особенности своего региона и фестивали, посвященные всем видам искусства — литературе, живописи, кинематографу, музыке и даже архитектуре.