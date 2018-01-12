Кинокритики назвали лучший фильм 2017 года

Фильм режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды» (18+) кинокритики США назвали лучшим за 2017 год.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на сайт премии Critics' Choice Awards, кинокартина также взяла награды в номинациях «Лучшая режиссура», «Лучшая работа художников-постановщиков» и «Лучший саундтрек».

Гэри Олдмен стал лучшим актером за роль в фильме «Темные времена» (16+). Актрисой года признана Фрэнсис МакДорманд за участие в кинокартине «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (18+).

В телевизионных номинациях также отметили «Большую маленькую ложь» (16+). Картина получила премии в категориях «Лучший сериал», «Лучшая актриса сериала» (Николь Кидман) и «Лучшие актеры второго плана в сериале» (Александр Скарсгард и Лора Дерн).