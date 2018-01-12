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Кинокритики назвали лучший фильм 2017 года

12 января в 13:38 190 просмотров
«Форма воды» (18+) кинокритики США назвали лучшим за 2017 год.

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Фильм режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды» (18+) кинокритики США назвали лучшим за 2017 год.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на сайт премии Critics' Choice Awards, кинокартина также взяла награды в номинациях «Лучшая режиссура», «Лучшая работа художников-постановщиков» и «Лучший саундтрек».

Гэри Олдмен стал лучшим актером за роль в фильме «Темные времена» (16+). Актрисой года признана Фрэнсис МакДорманд за участие в кинокартине «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (18+).

В телевизионных номинациях также отметили «Большую маленькую ложь» (16+). Картина получила премии в категориях «Лучший сериал», «Лучшая актриса сериала» (Николь Кидман) и «Лучшие актеры второго плана в сериале» (Александр Скарсгард и Лора Дерн).

Фотография: кадры из трейлера фильма !Форма воды" скриншот https://www.kinopoisk.ru/film/forma-vody-2017-977743/

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