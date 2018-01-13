В Пензу привезли супермашины для выборов. Тест-драйв

На президентских выборах-2018 в Пензе и Заречном будут использоваться суперсовременные комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). Журналистам ИА «Пенза-Пресс» первыми удалось ознакомиться с машинами, которые уже доставили в регион, и провести их тест-драйв.

КОИБ представляет собой урну со специальным аппаратно-программным комплексом для подсчета голосов и выполнения ряда процедур, связанных с выборами. В Пензенской области они уже использовались на голосовании в 2011 и 2012 годах, но потом агрегаты увезли.

В 2018 году будут использоваться КОИБы усовершенствованной конструкции: если раньше данные о голосовании вносились в аппарат через флешку, что не способствовало прозрачности процедуры, то сейчас — через QR-коды.

Еще одно новшество — это возможность работы без источника питания около четырех часов. Это значит, что если отключат свет, голосование не будет сорвано, а за то время, пока КОИБ будет работать автономно, можно будет найти решение проблемы, например, подключить к аппарату автомобильный аккумулятор (такую возможность разработчики предусмотрели).

«Как проходит работа с КОИБами: перед выборами участковая избирательная комиссия получает пакет, в котором есть данные о предстоящих выборах на пяти листах с QR-кодом, все это загружается в компьютер, распечатывается, проверяется председателем, подписывается. Накануне и в день голосования с помощью этих данных проходит тестирование комплекса. Оно нужно для того, чтобы выяснить, правильно ли КОИБ воспринимает бюллетени», — рассказал руководитель информационного центра пензенского избиркома Алексей Бурунов.





В частности, аппарат должен считывать, проставлены ли отметки за кандидатов, сколько их, есть ли печать, принадлежит ли бюллетень именно той комиссий, на участке которой стоит КОИБ. Если хотя бы одно условие будет нарушено, система такой лист заблокирует и отметит специальным маркером.

«Это важно в том случае, если вдруг будет пересчет голосов. Сразу будет видно, что бюллетень недействительный», — пояснил Алексей Бурунов.

Также члены комиссии проверяют, воспринимает ли КОИБ голоса, отданные за каждого кандидата: здесь не важно, галочку вы поставите, крестик или просто заштрихуете квадрат напротив выбранной фамилии, — важно, чтобы отметка была в границах квадрата.

Результаты тестирования будут отображены в протоколах. После этого КОИБ можно перевести в стационарный режим, то есть в режим голосования. Отличие, в частности, в том, что при тестировании машина громко объявляет, сколько и в каких квадратах «увидела» отметки, в день выборов все это не будет транслироваться. Максимум система подскажет, если вы неправильно положили бюллетень (его надо класть строго лицевой стороной вниз вертикально), и поблагодарит за участие.

После того, как участок закроется, в КОИБ занесут бюллетени с переносного голосования (на дому). Членам избирательной комиссии останется только внести с помощью флешки данные о том, сколько на участке зарегистрировано избирателей, сколько бюллетеней было направлено в комиссию, сколько выдано, сколько использовано при переносном голосовании и т. п.

«Эти данные машина просто не может знать, а они важны, в том числе, для явки: например, выдали 20 бюллетеней, а в КОИБе — 19. Значит, кто-то унес один с собой. На выходе мы получим избирательный протокол о голосовании с QR-кодом. Его подписывают, ставят печать. С этого момента это уже официальный документ», — отметил он.

В России на выборах президента будет использовано порядка 1500 КОИБов, из них в Пензенской области — 110: 26 — в Заречном (покрытие всех участков составит 100%), 81 — в Пензе, три — в резерве. Один комплекс стоит порядка 200 000 рублей.

«КОИБы не применяются на участках, где мало голосующих, потому что для тестирования нужно порядка 68 бюллетеней. В феврале мы проведем двухнедельные обучающие семинары для тех членов комиссии, кто будет с ними работать. Они получат сертификаты, подтверждающие их право выступать операторами», — уточнил Алексей Бурунов.

А что будет с КОИБами после 18 марта 2018 года? Алексей Бурунов заверил, что они останутся в регионе и будут использоваться на других выборах.