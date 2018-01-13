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Школьница из Сердобска пообщалась с президентом

12 января в 15:13 658 просмотров
, в их число вошла ученица лицея № 2 города Сердобска Пензенской области.

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Пять победителей всероссийского конкурса сочинений приняли участие во встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в их число вошла ученица лицея № 2 города Сердобска Пензенской области.

Школьники разговаривали с Владимиром Путиным о создании сильной и единой России. Также ребят интересовали вопросы преподавания астрономии, выдачи медалей «За особые успехи в учении», проведения ЕГЭ, сообщает пресс-центр правительства.

«Подарком всем нам стало общение с президентом Владимиром Владимировичем Путиным. С нами беседовали, как с взрослыми, прислушивались к мнению. Меня переполняют положительные эмоции, необыкновенные впечатления. Эту поездку я запомню на всю жизнь», — поделилась своими впечатлениями ученица лицея № 2 города Сердобска.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/61624/

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