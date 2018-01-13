Пензенцы в онкодиспансере смогут безболезненно проверить кишечник

В Пензе, начиная с 2018 года, пациентам онкодиспансера стал доступен безболезненный способ оценки состояния кишечника — клоноскопия с общей анестезией.

Такая процедура поможет избежать неприятных ощущений, осложнений и получить точные данные о состоянии кишечника.

«Данный вид диагностики показан пациентам с подозрением на опухоль толстого кишечника, спаечной болезнью брюшной полости, а также при наличии тяжелых сопутствующих патологий», — пояснил главный врач областного онкологического диспансера Виталий Серебряков.

Колоноскопия проводится в больнице, госпитализация пациента не требуется. После проведения процедуры и наркоза пациента размещают в постнаркозной палате, там он в течение 30−40 минут находится под наблюдением врача-анестезиолога.

Для подобного исследования необходимы специализированные условия, в которых осуществляется централизованная подача медицинских газов, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

«В 2017 году сделали ремонт и подготовили специальные помещения. Одно — для выполнения процедуры, а второе — для восстановления пациента после наркоза», — подчеркнул Виталий Серебряков.

Эта процедура входит в стандарт оказания медпомощи при подозрении на опухоль толстого кишечника. Планируется, что в онкодиспансере будет проводиться около 500 подобных исследований в год.