В России на алкоголе предложили размещать жуткие картины

Руководство федерального проекта «Трезвая Россия» обратилось в Минздрав с идеей разместить предупреждающие иллюстрации на упаковках с алкоголем, как это уже делается на табаке. В министерстве эту инициативу обещали изучить.
«Любое решение, направленное на то, чтобы лишний раз предупредить и даже напугать потенциального потребителя алкогольной продукции, — это идея плодотворная. Ее необходимо поддерживать», — отметил депутат Госдумы Николай Онищенко.
Также народный избранник отметил, что такое нововведение вызовет недовольство у производителей алкоголя.