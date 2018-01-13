Вам будет интересно
Наши новости
Названы самые популярные новогодние направления на Среднем Урале
В Липецкой области за год открыли 11 новых домов культуры
В России предложили вручать повестки призывникам по новым правилам
Американка карандашом исполнила имперский марш из «Звездных войн»
В Китае свинья отбила собрата у мясников. ВИДЕО
Кинокритики назвали лучший фильм 2017 года
Россияне смогут жаловаться в МФЦ на продавцов и товары
В Череповце в январе обещают открыть седьмую поликлинику
В Саратовской области растет производство молока
Крокодил с шиной на шее может задохнуться в любой момент

В России на алкоголе предложили размещать жуткие картины

12 января в 15:45 466 просмотров
, направленные на то, чтобы напугать потенциального потребителя алкоголя, сообщают «РИА Новости».

" data-title="В России на алкоголе предложили размещать жуткие картины — Пенза-пресс, рунет за день">

Депутат Госдумы Николай Онищенко поддержал предложения, направленные на то, чтобы напугать потенциального потребителя алкоголя, сообщают «РИА Новости».

Руководство федерального проекта «Трезвая Россия» обратилось в Минздрав с идеей разместить предупреждающие иллюстрации на упаковках с алкоголем, как это уже делается на табаке. В министерстве эту инициативу обещали изучить.

«Любое решение, направленное на то, чтобы лишний раз предупредить и даже напугать потенциального потребителя алкогольной продукции, — это идея плодотворная. Ее необходимо поддерживать», — отметил депутат Госдумы Николай Онищенко.

Также народный избранник отметил, что такое нововведение вызовет недовольство у производителей алкоголя.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60