В России на алкоголе предложили размещать жуткие картины

Депутат Госдумы Николай Онищенко поддержал предложения, направленные на то, чтобы напугать потенциального потребителя алкоголя, сообщают « РИА Новости ».

Руководство федерального проекта «Трезвая Россия» обратилось в Минздрав с идеей разместить предупреждающие иллюстрации на упаковках с алкоголем, как это уже делается на табаке. В министерстве эту инициативу обещали изучить.

«Любое решение, направленное на то, чтобы лишний раз предупредить и даже напугать потенциального потребителя алкогольной продукции, — это идея плодотворная. Ее необходимо поддерживать», — отметил депутат Госдумы Николай Онищенко.

Также народный избранник отметил, что такое нововведение вызовет недовольство у производителей алкоголя.